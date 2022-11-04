مقديشو 10ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسلقي أكثر من 100 عنصر إرهابي من مليشيات الشباب الإرهابية مصرعهم على أيدي الجيش الصومالي، في منطقة “غرس مغن وعيل هريري” بإقليم هيران .وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصومالية عبدالله علي عانود، اليوم، وفق وكالة الأنباء الصومالية، أن أكثر من 100 عنصر من مليشيات الشباب الإرهابية قتلوا على أيدي الجيش الصومالي، بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقتي غرس مغن وعيل هريري التابعتين لإقليم هيران .مما يذكر أن الجيش الصومالي قد كثف في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول المليشيات الإرهابية التي توجد في المناطق القليلة المتبقية .// انتهى //19:08ت م0078