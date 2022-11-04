فرسان 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسيشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان في معرض "فرسان.. الطبيعة والإنسان"، الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بشاطئ الغدير في محافظة جزر فرسان، بمناسبة انضمام محمية الجزر إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (UNESCO).وأوضح مدير الاتصال المؤسسي والإعلام بفرع البيئة بجازان نبيل الصخيبر ، أن الجناح يقدم برنامجاً توعوياً لأهالي فرسان عن الجزر التي تتميز بموقعها المتميز وثرواتها الطبيعية وتنوعها الأحيائي الفريد وبصفتها واجهة سياحية ، كما يبرز المرحلة الأولى من مبادرة التشجير ، وجهود الفرع لإقامة شراكات مجتمعية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والفرق التطوعية للحفاظ على البيئة ورفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه بيئتهم.وأشار إلى أن وزارة البيئة تدعم المحميات الطبيعية في المملكة وتعمل على زيادة مساحاتها، وكل ما يخدم هدفها في تعزيز دور المملكة عالمياً بصفتها رائدة في العمل البيئي.// انتهى //20:07ت م0082