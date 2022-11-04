اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الجمعة 1444/4/10 هـ الموافق 2022/11/04 م واس
الرباط 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 0.65%، مسجلاً 10.740,88 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.63% ليستقر عند 859,4 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.65% مسجلاً 795,86 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 89,66 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 558,22 مليار درهم مغربي.
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