الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسواصل المنتخب السعودي مساء اليوم الجمعة تدريباته في معسكره المقام حالياً في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.ويستعد "الأخضر" لخوض وديته الرابعة في المرحلة الثالثة أمام منتخب آيسلندا بعد يوم غدٍ الأحد على إستاد محمد بن زايد بأبوظبي.وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على "ملعب قصر الإمارات" تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.وعلى صعيد متصل، واصل اللاعب صالح الشهري تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.من جهة أخرى، انتظم الثنائي سلطان الغنام، وناصر الدوسري في معسكر الأخضر يوم أمس الخميس، واكتفيا اليوم بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.ويواصل"الأخضر" يوم غدٍ السبت استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية على "ملعب قصر الإمارات".// انتهى //20:36ت م0085