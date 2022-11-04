الرباط 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسانطلقت بمدينة إيفران المغربية اليوم، أعمال المؤتمر الدولي حول موضوع "الإعلام والتواصل الإنمائي .. الأدوار في خدمة التنمية"، الذي تنظمه على مدى يومين جامعة محمد بن عبد الله بفاس، والأكاديمية الدولية لتنمية الإعلام والاتصال، بمشاركة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الإيسيسسكو، ونخبة من المختصين من دول عدة.وناقش المشاركون في اليوم الأول من أعمال المؤتمر العديد من الموضوعات المرتبطة بالتواصل وعلاقته بالتنمية، والإعلام والتواصل المؤسساتي، والمحتوى الرقمي عبر التواصل الاجتماعي، وتسويق المحتوى الرقمي للمشاريع الإنمائية، والشراكات بين المؤسسات الإنمائية والإعلامية والمجتمع.ويسعى المشاركون الى إذكاء الوعي بأهمية الإعلام التنموي، وبمنافع الاهتمام بقضايا التنمية، وتبادل التجارب والخبرات، وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعلام والاتصال وقضايا التنمية.// انتهى //20:42ت م0086