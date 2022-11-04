الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن في مناطق مكة المكرمة والقصيم وتبوك وعسير والشرقية، (22) مخالفاً لنظام البيئة، (9) مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، و(6) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية الأفغانية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (10) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.وحثَّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //20:57ت م0087