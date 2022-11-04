الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لبيعه حطبًا وفحمًا محليين في منطقة الرياض.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة بيع الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.وحثَّ المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //21:31ت م0092