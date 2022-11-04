إسلام آباد 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسعقدت مجموعة العمل المشتركة للشؤون السياسية والأمنية المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني اجتماعها في إسلام آباد، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، ووكيل وزارة الخارجية الباكستانية بالإنابة جوهر سليم.وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات ومنها السياسية والأمنية، بالإضافة إلى بحث تكثيف العمل والتنسيق والتشاور المشترك حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية التي تهم البلدين.// انتهى //21:35ت م0093