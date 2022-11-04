تبوك 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسبرعايةِ صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وبحضور صاحبِ السموِّ الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، تختتم غداً منافسات كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن في تبوك، الذي يعدُّ ثاني الكؤوس في رزنامة الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الرياضي 2022 – 2023م.وانطلق كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن مطلع شهر نوفمبر الحالي بـ 118 شوطاً، منها 20 شوطاً للكؤوس، و26 شوطاً مفتوحاً، و70 شوطاً عاماً، وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان تبوك للهجن.وتشهد منافسات الفترة الصباحية لليوم الختامي 8 أشواط لفئة الحيل والزمول المفتوح والعام، إضافة إلى شوطي ماراثون ثنايا بكار - حيل، وثنايا قعدان - زمول، فيما ستقام أشواط الكؤوس للحيل والزمول في الفترة المسائية التي تنطلق عند الثالثة ظهراً.// انتهى //21:36ت م0094