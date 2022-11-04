الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسنوَّه معالي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بفعالية المصارعة الحرة لأبطال ونجوم WWE التي اعتاد جماهيرها أن تكون حاضرة ضمن موسم الرياض في كل عام، لاسيما هذا العام الذي تشهد مشاركة نجوم وأبطال يحضرون لأول مرة للمملكة.جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالفعالية الذي عقد في ملعب مرسول بارك اليوم، حيث شهد المؤتمر تقديم نجوم WWE، الذين عبروا عن حماسهم للقاء جمهورهم في المملكة، عبر تحديات بعضهم البعض، مع وعود بأن يقدموا عروضاً شيقة، ستتوج بالفوز والتتويج بالأحزمة الذهبية، سواءً بالمحافظة عليها أو الظفر بها من منافسيهم.// انتهى //21:47ت م0096