شرم الشيخ 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسعقدت هيئة مكتب مؤتمر المناخ COP27 اجتماعاً اليوم بمدينة شرم الشيخ برئاسة وزير الخارجية المصري الرئيس المعيَّن للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري.وجرى - خلال الاجتماع بحسب بيان للخارجية المصرية- مناقشة مشروع جدول الأعمال والبنود المختلفة المطروحة على المؤتمر، والجوانب الموضوعية والتنظيمية الخاصة به.يشار إلى أن هيئة مكتب المؤتمر تضم في عضويتها مجموعة من الدول الأعضاء بالاتفاقية الذين يتم انتخابهم كنواب للرئيس لتمثيل المجموعات الجغرافية المختلفة التي تشمل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والدول الغربية وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي،فضلاً عن مجموعة الدول الجزرية الصغيرة.// انتهى //21:48ت م0097