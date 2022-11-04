الباحة 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسحقَّقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل كأسَ بطولة كرة الطائرة للجامعات التي اختتمت اليوم واستضافتها جامعة الباحة على مدار 3 أيام بمشاركة ‏ (8) جامعات.وتوِّجت جامعة الإمام عبدالرحمن باللقب بالفوز في المباراة النهائية على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي حلَّت بالمركز الثاني، وجامعة القصيم بالمركز الثالث.وتوَّج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الفرقَ الفائزةَ بالمراكز الأولى بحضور وكيل جامعة الباحة الدكتور عبدالعزيز الغامدي، وعميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور أحمد ساعد.وعبَّر مدير البطولة الدكتور علي جباري عن سعادته بالمستوى الكبير الذي ظهرت فيه الجامعات السعودية في لعبة كرة الطائرة، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود العديد من اللاعبين المميزين في البطولة،حيث أصبحت الفرق الجامعية رافداً مهماً لرياضة الوطن.// انتهى //22:10ت م0100