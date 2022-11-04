الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأقيمت-مساء اليوم- الليلة الـ26 من مزاد نادي الصقور السعودي؛ الذي ينظمه النادي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر الحالي، وشهدت الليلة بيع 4 صقور بمبلغ 299 ألف ريال.وانطلق المزاد بالصقر الأول شاهين فرخ، طرح الملاوحة - المظيلف، للطاروح؛ عبدالرحمن بن يوسف الجهني، وبيع بمبلغ 45 ألف ريال، بعدها جاءت المنافسة على الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الواضح ⁧‫في القنفذة، ‬⁩للطاروح نفسه، وبيع بمبلغ 143 ألف ريال.عقب ذلك جاء الدور على الصقر الثالث شاهين فرخ، طرح حلي ⁧‫في القنفذة‬⁩، اشترك في طرحه مازن بن محمد السيد ومحمد بن خضر السيد، وبيعَ بمبلغ 50 ألف ريال.وكان ختام الليلة مع الصقر الرابع شاهين فرخ، طرح الرايس - السلّجة، للطاروحين؛ حميدي بن حمد الصبحي، وحبيب بن صويلح الصبحي، وبيعَ بمبلغ 61 ألف ريال.ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع. وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.يشار إلى أن نادي الصقور السعودي أعلن عن انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022 يوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر الجاري، وذلك في مقر النادي بمَلهم، ضمن جهود النادي لدعم الصقَّارين وتعزيز هواية الصقارة في المملكة، ونقله للأجيال القادمة.//انتهى//22:15ت م0101