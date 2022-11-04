فرسان 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واستشارك أمانة منطقة جازان في معرض " فرسان .. الطبيعة والإنسان "، الذي ينظِّمُه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بشاطئ الغدير في محافظة جزر فرسان، ضمن فعاليات الاحتفاء بانضمام محمية الجزر إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) التابع لليونسكو.ويبرز الجناح استخدام البدائل الصديقة للبيئة مثل المكافحة الحيوية ( أقراص بكتيريا الباسيلس إنثروجينك )، والمكافحة الميكانيكية ( ردم المستنقعات وسحب المياه المتجمعة )، والحد أو التقليل من استخدام المكافحة بالمبيدات الحشرية ذات المركبات الكيميائية وذلك لأجل الحفاظ على صحة الإنسان والمحيط الحيوي الخاص به.كما يبرز عمليات تشغيل وصيانة محارق المواشي النافقة ( الثابتة والمتنقلة) التي عملت عليها الأمانة من أجل التخلص من الحيوانات النافقة وتحويلها إلى رماد، بحيث يتم تعبئتها ببرامل محكمة الغلق ودفنها بمواقع خاصة في مرامي النفايات بالمنطقة، وضمان عدم وجود أي نوع من أنواع الملوثات الميكروبية ذات الأثر البيئي على الكائنات الحية السليمة الأخرى داخل محيطها.// انتهى //22:31ت م0103