الرباط 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 4 نوفمبر 2022 م واستلقى العاهل المغربي محمد السادس رسالةً من الرئيس النيجري محمد بازم.قام بتسليم الرسالة وزيرً الطاقة والطاقات المتجددة النيجري إبراهيم ياكوبو خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة له اليوم في الرباط.وأشاد الوزير النيجري خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.// انتهى //22:56ت م0107