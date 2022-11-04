جيزان 10ربيع الاخر 1444هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسانطلقت مساء اليوم منافسات بطولة كأس جمعية الفرسان لقفز الحواجز الفروسية بمنطقة جازان، بإشراف الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبمتابعة من فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان، وذلك بنادي المحامل للفروسة بمحافظة أحد المسارحة.وقدم فرسان وفارسات المنطقة الجنوبية مهارات مختلفة في قفز الحواجز التي تميز الفارس السعودي ، وتبرز أصالة الخيل العربي وقيم الاعتزاز بالتراث.وتأتي هذه البطولة ضمن الجهود والأنشطة التي تقدمها الجمعية؛ بهدف نشر ثقافة ممارسة رياضة الفروسية وركوب الخيل ومدى ارتباطها بالموروث العربي والإسلامي الأصيل.//انتهى//23:03ت م0109