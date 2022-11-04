الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسشارك مؤتمر التعدين الدولي بجناح في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد (IMARC)، الذي أقيم في مدينة سيدني الأسترالية خلال المدة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022م، بمشاركة عدد من قادة قطاع التعدين، والخبراء، وكبار موردي التقنيات، والمستثمرين في القطاع حول العالم.وتأتي هذه المشاركة للتعريف بأهداف المؤتمر وأدواره الإقليمية وأهميته في بلورة مستقبل قطاع التعدين في المنطقة التي تشمل أفريقيا وغرب ووسط آسيا، وإسهام القطاع في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز أنظمة الاستدامة، والمشاركة في توفير خامات الطاقة النظيفة، إضافة إلى الأهمية التي يكتسبها المؤتمر من الجانب المتعلق بجذب الاستثمارات المباشرة لقطاع التعدين في المملكة، وبناء الشراكات الإستراتيجية في مجال التعدين في جميع أنحاء المنطقة.وفي تعليق لمعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، قال: "إن العالم يحتاج لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري المتضمنة في اتفاقية باريس للمناخ بحلول عام 2050، إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن والفلزات، وما يصل إلى 1.7 تريليون دولار استثمارات في قطاع التعدين حول العالم".وأضاف: "إن منطقة التعدين الفائقة الناشئة التي تمتد من السنغال غربًا إلى كازاخستان شرقًا على مساحة 9000 كيلومتر مربع، تتمتع بالإمكانات الجيولوجية لتزويد العالم بالمعادن الإستراتيجية التي يحتاجها، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تحتاج إلى استثمارات كبيرة وخبرات متقدمة للاستفادة من هذه الاحتياطيات الجيولوجية الشاسعة وغير المستكشفة لدعم مستقبل عالمي مستدام للمعادن".وأوضح معاليه أن المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد (IMARC) في أستراليا، يعدُّ من أبرز فعاليات قطاع التعدين على الصعيد الدولي، ولذلك فهو منصة مثالية للتعريف بأهداف وأدوار مؤتمر التعدين الدولي الذي سيجري تنظيم نسخته الثانية في يناير من عام 2023م، حيث توفر هذه المنصة الدولية فرصة ممتازة لمشاركة الإمكانات الكبيرة للمنطقة مع المستثمرين، ومناقشة كيفية إنشاء سلسلة توريد لقطاعي التعدين والمعادن تتسم بالمرونة، ويمكن للعالم أن يعتمد عليها.يشار إلى أن النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي - التي ستقام خلال المدة من 10-12 يناير 2023م- ستشهد مشاركة العديد من المتحدثين الدوليين، من بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول، بينما سيحضر فعالياته أكثر من 13000 مشارك من أكثر من 130 دولة.// انتهى //23:22ت م0110