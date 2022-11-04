الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأقيمت اليوم مباراتا الدور نصف النهائي لمنافسات الكرة الطائرة للرجال في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث فاز الأهلي على الابتسام بنتيجة 3-1، وفي المباراة الثانية فاز الهلال على الاتحاد بنتيجة 3-2، ليلتقيا غداً في المباراة النهائية، ويتواجه الاتحاد مع الابتسام لتحديد صاحب المركز الثالث.وفي صالة جامعة الملك سعود، اختتمت اليوم مباريات الدور نصف النهائي لمنافسات كرة اليد، والتي أسفرت عن تأهل نادي الخليج إلى المباراة النهائية بعد الفوز المثير على فريق النور بنتيجة 37-36 بعد التمديد لوقت إضافي، وفي المباراة الثانية، حقق فريق الهدى الفوز على الترجي بنتيجة 24-23، وبهذه النتيجة يلتقي الخليج مع الهدى على لقب المسابقة بعد غدٍ الأحد، فيما يلتقي فريقا النور والترجي لتحديد صاحب المركز الثالث.وتواصلت لليوم الثالث على التوالي منافسات الشطرنج للرجال والسيدات التي يستضيفها مركز أركان الرياضي وتختتم منافساتها يوم 6 نوفمبر الجاري، كما تواصلت منافسات الملاحة الشراعية التي تقام في نادي الجبيل للرياضات البحرية وتختتم منافساتها يوم 7 نوفمبر الجاري.واختتمت اليوم منافسات الدور ربع النهائي لمنافسات الملاكمة التي يستضيفها أستاد الأمير فيصل بن فهد.وانطلقت أمس منافسات دور المجموعات لمنافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة في صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث أقيمت أمس 3 لقاءات، فاز خلالها الرياض على المدينة بنتيجة 75-11، كما فاز فريق جدة على الجوف بنتيجة 53-33، وفاز فريق الرياض على جازان بنتيجة 87-29، فيما جاءت لقاءات اليوم بفوز الرياض على جدة بنتيجة 80-41، وفاز الجوف على جازان بنتيجة 46-38، كما فاز فريق جدة على المدينة بنتيجة 72-18.وتقام غداً مباراتان ضمن الدور الأول للمسابقة، حيث يلتقي نادي المدينة مع نادي الجوف، كما يتقابل نادي جازان مع نادي جدة، كما ستتواصل غداً منافسات الدور نصف النهائي للرجال والسيدات في الملاكمة، ونهائيات منافسات سلاح الشيش للرجال وسلاح الأيبيه للسيدات في المبارزة، ومنافسات الرماية في ميدان الرماية بالأمن العام.// انتهى //23:26ت م0112