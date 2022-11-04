الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واستوّجت صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار بن عبدالعزيز، نائبة مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزات بمنافسات الكرة الطائرة للسيدات والتي اختتمت منافساتها اليوم، ضمن الدورة.وأحرز فريق الهلال الميدالية الذهبية لمنافسات الكرة الطائرة للسيدات، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق الاتفاق بنتيجة 3-2، فيما تمكّن فريق العنقاء من حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث على فريق الفيصلي بنتيجة 3-1، وتوّج الفائزين إلى جانب سمو الأميرة دليّل بنت نهار، عضوة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة ورئيسة اللجنة النسائية أحلام العمري.// انتهى //23:27ت م0113