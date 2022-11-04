الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واستوّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن مساعد ، رئيس الاتحاد السعودي للرماية، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، أحمد الصبان و نائب رئيس الاتحاد محمد بو علي، الفائزين والفائزات بمنافسات المبارزة لسلاح الشيش وسلاح المبارزة للرجال والسيدات والتي يستضيف منافساتها نادي الرياض. وأسفرت نتائج اليوم عن فوز اللاعبة أناهيد فارس بزيع الخيبري بالمركز الأول في منافسات سلاح الشيش للسيدات، تلتها اللاعبة آية عمار يوسف في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت اللاعبتان لين عدنان الفوزان وجود حمود الشهري في المركز الثالث والميدالية البرونزية.وفي منافسات الرجال، حصد اللاعب سعد محمد البقمي الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات سلاح السايبر، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب علي سعيد البحراني، وجاء عادل بن مخلد المطيري وعبدالله أحمد المنسف في المركز الثالث والميدالية البرونزية.// انتهى //23:27ت م0114