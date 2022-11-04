تونس 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 4 نوفمبر 2022 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم في العاصمة التونسية بالمدير العام لصندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي.وتناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين تونس وصندوق النقد العربي، وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب التطرق إلى تبني تونس البرنامج الاقتصادي والتوافق مع صندوق النقد الدولي على هذا البرنامج.ويأتي اللقاء بعد توقيع المدير العام لصندوق النقد العربي مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اتفاقية "القرض العادي" بنحو 74 مليون دولار لتونس لدعم برنامجها "التصحيح المالي لإعادة التوازن والتخفيض في عجز ميزان المدفوعات".// انتهى //23:29ت م0115