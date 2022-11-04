الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واستّوج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، مدير دورة الألعاب السعودية، وصاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار بن عبدالعزيز، نائب مدير الدورة ، وبحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، الفائزين والفائزات بمنافسات قفز الحواجز والتي اختتمت منافساتها اليوم في نادي الفروسية بالجنادرية.وحلّق فريق صقور الصحراء بالميدالية الذهبية والمركز الأول والذي يمثله الفرسان عبدالله فارس أبا الخيل، وعبدالله عبدالعزيز آل الشيخ، والجوهرة التويجري، وخالد الموبتي، وجاء فريق البواني في المركز الثاني والميدالية الفضية والذي يمثله الفرسان ناصر الشواف وفنون الحميدان وعبدالرحمن المطوع ومحمد العساكر، فيما حلّ فريق السكب في المركز الثالث والميدالية البرونزية ويمثله الفرسان خالد الهادي ومحمد الحميدان ونجلا الرشيد الحميد وناصر البقمي.// انتهى //23:32ت م0117