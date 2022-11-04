اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
الجمعة 1444/4/10 هـ الموافق 2022/11/04 م واس
نيويورك 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 401.97 نقطة، بما يعادل 1.26%, ليغلق عند 32403.22 نقاط، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 132.32 نقطة أو 1.28%, ليغلق عند 10475.26 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 50.66 نقطة أو 1.36%, ليغلق عند 3770.55 نقطة.
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