نيويورك 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 401.97 نقطة، بما يعادل 1.26%, ليغلق عند 32403.22 نقاط، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 132.32 نقطة أو 1.28%, ليغلق عند 10475.26 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 50.66 نقطة أو 1.36%, ليغلق عند 3770.55 نقطة.// انتهى //23:39ت م0118