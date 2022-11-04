الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسحققت الفرس "حتم"، للمالك الشريف هزاع شاكر العبدلي، كأس آسيا على مسافة 1400م، وذلك في الحفل الـ 53 ضمن موسم سباقات الرياض 2022 الذي نظمه اليوم نادي سباقات الخيل اليوم في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية. وسلم الكأس للفائز الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن، كما حقق الجواد الجماني، للمالك عبدالله علي جريد المطيري، جائزة شوط نادي سباقات الخيل التقديرية على مسافة 1800م، وسلم مدير عام عمليات ميدان السباق وليد الشليل جائزة النادي للفائز.وتضمن الحفل إحدى عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الإحدى عشر على النحو التالي: الشوط الأول على مسافة 1200م فازت به الفرس قابوسية لأبناء هذال معجب سلامة المطيري، والشوط الثاني على مسافة 1200م فازت به الفرس مستعصية، للأمير فهد بن خالد بن فيصل ، والشوط الثالث على مسافة 1400م فازت به الفرس مارثس ميركل، للمالك فهد مبارك لافي الوسيدي، والشوط الرابع على مسافة 1400م فاز به الجواد تورنتو، للمالك فواز محارب حمدان المشرافي، والشوط الخامس على مسافة 1600م فاز به الجواد وفود، للمالك علي عامر راشد العجمي، والشوط السادس على مسافة 1400م فاز به الجواد جراح الخالدية، لأبناء حسين مهدي آل حيدر، والشوط السابع على مسافة 1600م فاز به الجواد يواري، لأبناء هيف بن محمد عبود القحطاني، والشوط الثامن على مسافة 1600م فازت به الفرس درة الدرعية، للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والشوط التاسع على مسافة 1600م فاز به الجواد الغدف، للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.// انتهى //23:59ت م0119