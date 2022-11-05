واشنطن 11 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 05 نوفمبر 2022 م واسشاركت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة اليوم، في النسخة الثانية من المبادرة العالمية "كات ووك" التي تنظمها منظمة كاتموسفير المعنية بدعم مبادرات الحفاظ على القطط البرية المعرضة للانقراض، وذلك بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من منسوبي السفارة في واشنطن.وتضمنت المشاركة قيام عدد من منسوبي السفارة بالسير مسافة ٧ كيلومترات بهدف رفع الوعي والتشجيع على الحفاظ على القطط البرية، وبالأخص النمر العربي الذي قامت المملكة بجهود كبيرة لحمايته من الانقراض وإعادته لبيئته الطبيعية، وذلك ضمن برامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا.وأكد المتحدث الرسمي باسم السفارة فهد ناظر، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية، أن مشاركة منسوبي سفارة المملكة في واشنطن في المبادرة يأتي بدعم وتشجيع وتوجيه من سمو سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، وذلك بهدف دعم حماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرَّضة للانقراض، والسعي للتذكير بأهميتها للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية، مشيراً إلى أن الفعالية تهدف في المقام الأول لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرَّضة للانقراض في كل أرجاء العالم.// انتهى //00:33ت م0001