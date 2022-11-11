واشنطن 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 1201.43 نقطة، بما يعادل 3.70%, ليغلق عند 33715.37 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 760.97 نقطة أو 7.35%, ليغلق عند 11114.15 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 207.80 نقاط أو 5.54%, ليغلق عند 3956.37 نقطة.‏// انتهى //00:34ت م0005