بلاكبول 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مساء أمس بنظيره الأيرلندي ميشيل مارتن وذلك على هامش قمة المجلس البريطاني الأيرلندي المقامة في بلاكبول شمال غرب إنجلترا.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، حيث جدد رئيس الوزراء البريطاني التزامه الراسخ بدعم اتفاقية بلفاست (الجمعة العظيمة) بجميع أبعادها.وشدد سوناك - فيما يتعلق ببروتوكول أيرلندا الشمالية - على أن المملكة المتحدة تفضل التوصل إلى حل تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن أي صفقة يجب أن تحل النطاق الكامل للقضايا التي سببها البروتوكول.// انتهى //02:01ت م0006