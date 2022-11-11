الرياض 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي أمس الخميس إلى مطار الملك خالد الدولي، بعد أن اختتم الأخضر معسكره الإعدادي الذي أقيم في أبوظبي، خلال الفترة 17 أكتوبر - 10 نوفمبر، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.ميدانيًا، تعادل المنتخب السعودي أمام منتخب بنما بنتيجة 1-1 في المواجهة التي جمعتهما أمس على استاد آل نهيان، وسجل هدف الأخضر "هيثم عسيري" في الدقيقة 37.من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي الأخضر راحة لمدة يومين، على أن يكون التجمع للمرحلة الرابعة والأخيرة مساء يوم الأحد القادم في الرياض.يذكر بأن الأخضر خاض خلال المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي خمسة مواجهات ودية أمام منتخبات مقدونيا، ألبانيا، هندوراس، آيسلندا، بنما.// انتهى //03:46ت م0007