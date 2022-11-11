المدينة المنورة 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والعلا واليتمة وخيبر والعيص وبدر والمهد ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة ليلًا.كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الامواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس ، مشيراً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحًا.// انتهى //04:00ت م0008