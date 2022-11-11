الرياض 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسنشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على موقعه الرسمي دليلاً مفصلاً عن المعلومات الأساسية التي يتعين معرفتها عن نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي ستدور مبارياتها الـ 64 على مدار 29 يوما تبدأ يوم 20 نوفمبر الحالي وتختتم في 18 ديسمبر المقبل.وأشار فيفا إلى قائمة المنتخبات المشاركة وعدد اللاعبين الذين يمكن استدعاؤهم والاستعانة بهم في كل مباراة، ومعايير الحسم عند التعادل ومعايير توقيف اللاعبين بسبب البطاقات الملونة وغيرها من المعلومات المهمة.وبدأ الدليل بالمباراة الافتتاحية التي تجمع بين المنتخبين القطري ونظيره الإكوادوري، التي ستدور رحاها يوم 20 نوفمبر، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى في عمر المسابقة الذي يناهز 92 عاماً التي ستنظم خلال الشهور الأخيرة من السنة وليس خلال فصل الصيف كما جرت العادة.وستحتضن قطر هذا الدورة من كأس العالم FIFA، وستتوزع مبارياتها على 8 ملاعب في 5 مدن مختلفة. حيث سيحتضن استاد البيت في مدينة الخور المباراة الافتتاحية، بينما ستدور مجريات موقعة النهائي في استاد لوسيل.وذكر فيفا أنها ستكون المرة الأخيرة التي تنظم فيها كأس العالم FIFA بمشاركة 32 منتخباً توج سبعة منها باللقب في الدورات السابقة "البرازيل وألمانيا والأرجنتين وفرنسا وأوروجواي وإنجلترا وإسبانيا". بينما سيسعى 25 منتخباً آخرين إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق، ولا يغيب عن المنتخبات التي سبق لها التتويج سوى إيطاليا، الحاصلة على اللقب في ثلاث مناسبات، وانطلاقاً من المونديال القادم، الذي ستدور مجرياته سنة 2026 في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك، سيصبح عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات 48 منتخباً.وعن شكل المسابقة، قال فيفا تم توزيع المنتخبات الـ32 المشاركة على ثمانية مجموعات تضم كل واحدة منها 4 منتخبات: وتضم المجموعة الأولى: قطر والإكوادور والسنغال وهولندا، أما المجموعة الثانية تضم: إنجلترا وإيران والولايات المتحدة وويلز، والمجموعة الثالثة: الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا، والمجموعة الرابعة: فرنسا وأستراليا والدنمارك وتونس، والمجموعة الخامسة: إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا واليابان، والمجموعة السادسة: بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا، والمجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون، والمجموعة الثامنة: البرتغال وغانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية.ويواجه كل منتخب بقية منتخبات مجموعته، ويتأهل المنتخبان الحاصلان على أعلى نقاط 3 نقاط في حالة الفوز ونقطة واحدة في حالة التعادل في كل مجموعة إلى دور الستة عشر، ثم ستدخل المنتخبات الستة عشرة المتبقية دور خروج المغلوب، حيث يتأهل المنتصر ويغادر الخاسر المسابقة، وستجري مباريات ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي بهذه الطريقة، وسيخوض المنتخبان المتأهلان عن المربع الذهبي المباراة النهائية.وحول معايير الحسم في حال التعادل أكد فيفا أنه خلال دور المجموعات، ستكون معايير الحسم في ترتيب المنتخبات في حال التعادل في عدد النقاط، يخضع لعدد من العوامل أولها، مجموع النقاط، ثم فارق الأهداف (التفوق من نصيب صاحب الحصيلة الأكبر)، يليها عدد الأهداف (التفوق من نصيب صاحب أكبر عدد من الأهداف)، تعقبها نتيجة المواجهة المباشرة، ثم اللعب النظيف ويكون الفوز من نصيب المنتخب الذي سجل أقل عدد نقاط بهذا الخصوص (البطاقة الصفراء: نقطة واحدة، الطرد بعد الحصول على بطاقتين صفراوتين: 3 نقاط، والبطاقة الحمراء: 4 نقاط، والبطاقة الحمراء للاعب سبق له الحصول على بطاقة صفراء: 5 نقاط وأخيراً القرعة).ولا يكون التعادل ممكناً خلال دور خروج المغلوب (الأدوار الاقصائية)، ففي حال انتهاء دقائق المباراة التسعين بالتعادل، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة، وإذا استمر التعادل، يتم حسم المواجهة بالركلات الترجيحية.وعن عدد اللاعبين المشاركين في المسابقة، سيخوض 832 لاعباً منافسات نهائيات مونديال قطر، حيث يحق لكل منتخب تسجيل 26 لاعباً (3 لاعبين إضافيين مقارنة بالدورة السابقة قبل أربع سنوات).وسيتم الإعلان عن قوائم المنتخبات بتاريخ 14 نوفمبر كأقصى حد.أما عدد التغييرات المسموح بها في كل مباراة، وطبقا للقواعد التي تم سنها في بداية جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، يحق لكل منتخب تغيير خمسة لاعبين خلال مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، ويستطيع كل مدرب إجراء هذه التغييرات على ثلاث دفعات، وفي دور خروج المغلوب، يجوز لكل منتخب القيام بتغيير إضافي في حالة الوصول إلى الشوطين الإضافيين.وحول القواعد المتبعة في إيقاف اللاعبين، فسيتم تلقائياً إيقاف كل لاعب يحصل على بطاقتين صفراوتين في مباراتين مختلفتين ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث سيمنع من خوض المباراة التالية لمنتخبه في المسابقة، وينطبق الأمر ذاته على اللاعب الذي يتعرض للطرد، ويمكن اتخاذ عقوبات أخرى من قبل لجنة FIFA التأديبية حسب خطورة الوقائع المعنية عند نهاية دور الثمانية، ويتم إلغاء جميع البطاقات الصفراء التي تحصل عليها اللاعبون قبل ذلك، ويدخل اللاعبون منافسات المربع الذهبي دون احتسابها بخصوص التوقيف.وتطرق الدليل إلى تميمة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي أعلن عنها في شهر أبريل الماضي، وتحمل اسم "لعيب"، وتم استلهام تصميم التميمة من شكل العقال العربي.أما الكرة الرسمية كأس العالم FIFA قطر 2022، وكما جرت العادة، قامت شركة Adidas، الراعي الرسمي لمسابقة كأس العالم FIFA، بتصميم كرة خاصة لهذه الدورة، حيث أطلق عليها اسم "الرحلة".// انتهى //04:06ت م0009