الرياض 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يزور إمارة الرياض وقصر المصمكتحت رعاية خادم الحرمين.. الشؤون الإسلامية تنظم مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآنولي العهد يقود مسار الحقبة الخضراءوزير الداخلية: المخاطر تؤكد ضرورة التنسيق الأمني الخليجيتركي بن محمد يستقبل سفير دولة قطرشرم الشيخ تستضيف «منتدى السعودية الخضراء».. اليومكرسي التغير المناخي يبحث "تقنيات تنمية الغطاء النباتي"تأكيد خليجي على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع باكستانالشورى يحسم مكافحة «الهدر الغذائي».. الثلاثاءخمس جامعات سعودية تقترب من تحقيق مستهدفات الرؤيةمستوطنون يقتحمون الأقصى وتوغل محدود بغزةسورية: أكثر من 16 ألف طفل يعانون سوء تغذيةوحدات المقاومة محرّك الانتفاضة الإيرانيةوذكرت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( الجرائم الإلكترونية .. استباقية سيبرانية ) : في عالم اليوم وسط الانتشار الواسع للإنترنت وازدياد مستخدمي الإنترنت حول العالم يوما بعد الآخر، أصبح الأمن السيبراني مهما للغاية أكثر من أي وقت مضى، نظرا إلى كثرة التهديدات الأمنية والهجمات الإلكترونية التي تشكل خطرا كبيرا على الدول والمجتمع وأفراده، وأصبح الأمن السيبراني عملا مهما وضروريا من قبل كثير من المتخصصين والمهتمين في هذا المجال، ويهتم عديد من الشركات بتطوير البرامج وإنشاء برنامج لحماية البيانات. وهذا مهم ليس فقط لأنه يساعد على تأمين المعلومات، لكن أيضا لأنه يساعد على الحماية من هجوم الفيروسات. ويعد من أكثر الأمور أهمية في عالم الإنترنت في القرن الـ21، حيث شهد التطور التكنولوجي وتطور الاتصالات والإنترنت السيبراني ثورة في تراسل المعلومات والبيانات والتجارة الإلكترونية. ويسهم بشكل كبير في الحد من الجرائم الإلكترونية التي تطورت بشكل كبير على مستوى العالم نتيجة لاتصال أعداد مهولة من الأجهزة على الإنترنت، التي بلغ عددها في 2021 نحو 21.1 مليار جهاز.وتابعت : ومن هنا نلاحظ أن المملكة حققت قفزات نوعية في ميدان الأمن السيبراني، معززة بدعم لا يتوقف من جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة، وبلوغ مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، التي تشمل كل قطاع وطني يسهم في استكمال عملية البناء الاقتصادي الشاملة. الأمن السيبراني يظل محورا رئيسا في سياق الحراك السعودي العام، لأنه يدخل أيضا ضمن نطاق التقنية والابتكار وتنمية القدرات والكوادر التقنية المحلية. ولأن الأمر كذلك، كان طبيعيا أن تحتل السعودية المرتبة الثانية دوليا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لـ2021، وهي تسير نحو مزيد من التمكين في هذا النطاق، في حين لا تزال هناك دول متقدمة تعاني الوصول إلى الحد المقبول من هذا الأمن، مع تزايد وانتشار عمليات الاحتيال والقرصنة والتسلل إلى البيانات الخاصة للأفراد والشركات حتى الحكومات.منتدى الأمن السيبراني الذي يعقد حاليا في الرياض، يدخل ضمن اهتمامات البلاد في هذا الجانب الحيوي، كما أنه يكرس محورية السعودية في مجال يشغل الرأي العام دون توقف، ولا سيما في ظل تطورات أدوات القرصنة والهجوم السيبراني، حتى إنها تسبق أدوات الجهات الحكومية والأمنية في أغلبية دول العالم. ومن هنا، كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، واضحا من على منصة هذا المنتدى، حين أكد "ضرورة أن نكون استباقيين لصد التهديدات". وهذا يعني ألا تنتظر الجهات الحكومية وقوع الهجوم لترد، بل عليها أن تفكر بذهنية هؤلاء القراصنة لوقف أعمالهم الإجرامية المختلفة، بما في ذلك تدمير البيانات، أو تخريب المؤسسات، أو الابتزاز، أو بيع أسرار، أو التهديد ببيعها، إلى آخر أهداف هؤلاء الذين يتمتعون بالفعل بقدرة متجددة على استمرار أعمالهم المشينة هذه.وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( الإجازة وفرص الأمطار.. الحيطة والمسؤولية ) : هذه الأيام بدأت الأجواء في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية تأخذ إلـى الاعتدال وبعض بقاعها باتت تشهد هـطولا لـلأمطار ومظاهر تشجع محبي الرحلات البرية على القيام بهذه الهواية التي تحظى بشعبية واسعة بين أبناء المملكة بل هي تأتي كجزء من الموروث الثقافي والسلوك الاجتماعي.. ولذلك يفترض أن يصاحب ذلك مستوى الوعي الذي يستوجب حضوره عطفا على المخاطر الـتي قد تصاحب تلك الـرحلات والهويات.. ولكي لا تنجرف بعيدا عن كونها وقتا ممتعا خلال إجازة نهاية الأسبوع.وواصلت : لنقف بنظرة فاحصة لما دعت إلـيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخِّي الحيطة والحذر من احتمالية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة الـعربية الـسعودية حتى الاثنين المقبل.. وما بيَّنته المديرية أنه ستتأثر مناطق حائل والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية وأجزاء من مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلـى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلـى جريان السيول، كما أنه ستتأثر مناطق تبوك والجوف وأجزاء من مكة المكرمة بأمطار متوسطة في مجملها، كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق تبوك والرياض والقصيم وعسير وجازان والباحة.. كذلك ما أهابت به المديرية العامة للدفاع المدني بتوخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً علـى سلامتهم.. جميع هـذه الحيثيات آنفة الذكر تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل للجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة في سبيل التوعية والحفاظ على سلامة الجميع بصورة استباقية قبل وقوع أي عوارض هي بالأساس محل الحيطة والتيقظ من قبلـها، ولـكن الـرهان دوما يتجدد علـى الـوعي المجتمعي في سلامة الفرد.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( «مداد العزة والفخار» ) : صفحات من العطاء والإنجاز في تنمية الإنسان والمكان، تقف الرياض شاهدة عليها بناطحاتها ومبانيها ومدنها الصناعية والجامعية؛ لتتحول من بلدة صغيرة تحيطها الأسوار إلى مدينة عصرية ذات تأثير سياسي واقتصادي إقليمي وعالمي، إنها قصة نجاح قادها الملك سلمان عندما كان أميراً للرياض، والذي تولى هذه المسؤولية في مرحلة مهمة من تاريخ هذه المدينة التي تعد أكبر مناطق المملكة، حيث تم تعيينه بداية أميرًا لمنطقة الرياض بالنيابة وهو في التاسعة عشرة من العمر بتاريخ 11 رجب 1373هـ الموافق 16 مارس 1954م، وبعد عام واحد عُيّن - حفظه الله - حاكمًا لمنطقة الرياض وأميرًا عليها برتبة وزير، وذلك بتاريخ 25 شعبان 1374هـ الموافق 18 أبريل 1955م.وأردفت : واستمر أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود، أظهر خلالها قدرة عالية على المبادرة، وتحقيق الإنجازات، وباتت العاصمة السعودية اليوم إحدى أغنى المدن في المنطقة، ومركزًا إقليميًا.وقد شهدت الرياض خلال توليه الإمارة إنجاز العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة والحديثة، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، إلى جانب المتاحف والإستادات الرياضية ومدن الترفيه. وتضم العاصمة السعودية الرياض عدداً من المعالم المعمارية البارزة، وهي تمتد على مساحة عمرانية تجعلها واحدة من أكبر مدن العالم مساحة.// انتهى //06:06ت م0011