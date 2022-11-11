جدة 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسحققت المهرة " او اف دبليو انشانتريسس" للشيخ سعود جاسم خليفه آل ثاني المركز الأول في منافسات اليوم الأول للبطولة الدولية لجمال الجواد العربي في نسختها الـ 13, والتي تنظمها "مزرعة الصواري فئة B الدولية بجدة في الفئة الأولى مهرات أعمار سنة " أ- ب " فيما حققت المهرة "اتش دي ترف" لعلي بن هادي اليامي المركز الثاني وحققت المهرة "كيف الدرعية" لسفر عبدالرحمن الشلوي المركز الثالث .كما حققت المهرة "ليالي السيد" لمربط السيد للخيل العربية الأصيلة المركز الأول في الفئة الثانية مهرات أعمار سنتين " أ- ب " وحققت المهرة "دانة اليمين" لمطلق بن فهد خرصان المركز الثاني، والمهرة "اليكساندرا النصار" لعبدالرحمن حسن القحطاني المركز الثالث .وفي الفئة الثالثة مهرات أعمار 3 سنوات حققت المهرة "بنان الباهيه" لمشعل شمسي العنزي المركز الأول، و "ديشيا رار" لأميره بنت عبدالباري بوقري المركز الثاني ، و "عشق الجهام" لصالح عيسى الحسين المركز الثالث.و جاءت نتائج الفئة الرابعة أفراس أعمار من 4 - 6 سنوات على النحو التالي الفرس" دمشق السيد" لمربط السيد للخيل العربية الأصيلة في المركز الأول، و "اكسفاريا زاليه" لحمد بن سمير باشا المركز الثاني، و" أمنيه نوايف نهد" لعبدالله عامر النهدي المركز الثالث .و حققت الفرس "أجلال الشقب" لفيصل بن محمد الحقباني في الفئة الخامسة أفراس أعمار من 7 - 9 سنوات المركز الأول، و "فرح المشعلية" لمشعل بن سرور الزايدي المركز الثاني، و "مينرفا اس بي ايه" لطارق إبراهيم لطخيس المركز الثالث .و ستشمل منافسات اليوم الثاني من البطولة الفئة السادسة أفراس أعمار 10 سنوات وما فوق، والفئة السابعة أمهار أعمار سنة " أ – ب "، و الفئة الثامنة أمهار أعمار سنتين " أ – ب "، بالإضافة للفئة التاسعة أمهار أعمار 3 سنوات، و الفئة العاشرة فحول أعمار4 - 6 سنوات .// انتهى //06:17ت م0012