رياضي / البطولة الدولية لجمال الجواد العربي تختتم منافسات اليوم الأول
الجمعة 1444/4/17 هـ الموافق 2022/11/11 م واس
جدة 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واس
حققت المهرة " او اف دبليو انشانتريسس" للشيخ سعود جاسم خليفه آل ثاني المركز الأول في منافسات اليوم الأول للبطولة الدولية لجمال الجواد العربي في نسختها الـ 13, والتي تنظمها "مزرعة الصواري فئة B الدولية بجدة في الفئة الأولى مهرات أعمار سنة " أ- ب " فيما حققت المهرة "اتش دي ترف" لعلي بن هادي اليامي المركز الثاني وحققت المهرة "كيف الدرعية" لسفر عبدالرحمن الشلوي المركز الثالث .
كما حققت المهرة "ليالي السيد" لمربط السيد للخيل العربية الأصيلة المركز الأول في الفئة الثانية مهرات أعمار سنتين " أ- ب " وحققت المهرة "دانة اليمين" لمطلق بن فهد خرصان المركز الثاني، والمهرة "اليكساندرا النصار" لعبدالرحمن حسن القحطاني المركز الثالث .
وفي الفئة الثالثة مهرات أعمار 3 سنوات حققت المهرة "بنان الباهيه" لمشعل شمسي العنزي المركز الأول، و "ديشيا رار" لأميره بنت عبدالباري بوقري المركز الثاني ، و "عشق الجهام" لصالح عيسى الحسين المركز الثالث.
و جاءت نتائج الفئة الرابعة أفراس أعمار من 4 - 6 سنوات على النحو التالي الفرس" دمشق السيد" لمربط السيد للخيل العربية الأصيلة في المركز الأول، و "اكسفاريا زاليه" لحمد بن سمير باشا المركز الثاني، و" أمنيه نوايف نهد" لعبدالله عامر النهدي المركز الثالث .
و حققت الفرس "أجلال الشقب" لفيصل بن محمد الحقباني في الفئة الخامسة أفراس أعمار من 7 - 9 سنوات المركز الأول، و "فرح المشعلية" لمشعل بن سرور الزايدي المركز الثاني، و "مينرفا اس بي ايه" لطارق إبراهيم لطخيس المركز الثالث .
و ستشمل منافسات اليوم الثاني من البطولة الفئة السادسة أفراس أعمار 10 سنوات وما فوق، والفئة السابعة أمهار أعمار سنة " أ – ب "، و الفئة الثامنة أمهار أعمار سنتين " أ – ب "، بالإضافة للفئة التاسعة أمهار أعمار 3 سنوات، و الفئة العاشرة فحول أعمار4 - 6 سنوات .
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