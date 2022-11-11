طوكيو 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 65ر754 نقطة أو ما يعادل 75ر2% ليصل إلى 75ر28200 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 86ر36 نقطة، أو90ر1% ، ليصل إلى 52ر1973 نقطة.// انتهى //07:14ت م0015