مكة المكرمة 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسنظمت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع غرفة مكة المكرمة أمس" ملتقى الحالمين الثاني" تحت شعار "معاً نحو المستقبل" والذي يهدف إلى تمكين مستفيدي كافل من خلال توفير الفرص الوظيفية الشاغرة والتي بلغت 400 وظيفة شاغرة لدى أكثر من 23 منشأة أهلية وذلك بمقر غرفة مكة المكرمة.وأوضح أمين عام مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز أن الملتقى يهدف إلى تمكين مستفيدي كافل من الأيتام والأرامل من حديثي التخرج وأصحاب الخبرات السابقة من خلال تأهيلهم لسوق العمل وتوفير الفرص الوظيفية لهم بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاع الأهلي المساهم في خدمة وتنمية المجتمع.وأشار الفايز إلى أن ملتقى الحالمين في نسخته الثانية يأتي انطلاقا من استراتيجية كافل التي تهدف إلى تمكين شبابها وفتياتها الحالمين من الوصول إلى أهدافهم والاستفادة من طاقاتهم ليستغنوا ويكونوا لبنة صالحة في مجتمعهم ووطنهم بإذن الله، والتي تتواءم مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030" والتي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة وزيادة نسبة التوطين.وتابع الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز بأن الملتقى هو مجرد نواة لبداية مرحلة جديدة للمستفيدين، وأن كافل أعدت خطة لمتابعة المستفيدين بعد توظيفهم، ومعالجة التحديات التي ستواجههم وستعمل عليها بالتعاون مع شركاء النجاح؛ لضمان استدامة مخرجات الملتقى بإذن الله، راجيا للمستفيدين وللرعاة وللشركاء دوام التوفيق والسداد، مشيراً بان الملتقى شهد إجراء عدد كبير من المقابلات الشخصية لمستفيدي كافل الراغبين في العمل حيث تم إجراء أكثر من 900 مقابلة شخصية.// انتهى //07:19ت م0016