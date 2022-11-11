جدة 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، الهجوم الذي أقدمت عليه ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة في محاولة لاستهداف ميناء قنا في محافظة شبوة اليمينة.واستنكرت الأمانة العامة استهداف المنشآت المدنية والحيوية في الجمهورية اليمنية وحذرت من تداعياتها وطالبت بوقفها ، مؤكدة موقف منظمة التعاون الإسلامي الداعم لأمن الجمهورية اليمنية واستقرارها ورفع المعاناة عن شعبها.وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها للمساعي الأممية والدولية لتمديد الهدنة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث ، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار.// انتهى //19:29ت م0095