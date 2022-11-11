الرياض 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسشاركت هيئة تطوير بوابة الدرعية في منتدى "مسك" العالمي 2022 والذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان " مسك" شريكًا إستراتيجيًا ، وجمع المنتدى نخبة من المبدعين الشباب والمبتكرين مع قيادات فكرية عالمية لمناقشة الحلول التي يمكن إيجادها لمصلحة الأجيال القادمة والعالم بأسره.وتأتي مشاركة الهيئة في المنتدى ضمن مساعيها الإستراتيجية للإسهام في تنمية المجتمع، والتعاون مع قادة الفكر المحليين والدوليين، وتطوير منطقة الدرعية التي تقع شمال غرب العاصمة الرياض لتصبح وجهة سياحية وثقافية أولى عالمية.وتزامن المنتدى الذي عقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض تحت شعار "جيل التغيير" مع الذكرى العاشرة لتأسيس "مسك"، وهي منظمة غير ربحية تهدف للنهوض بالشباب السعودي الطموح ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم. واشتمل المنتدى على العديد من الفعاليات الرئيسية والأنشطة المصاحبة، مثل الجلسات المتقدمة للمتحدثين الدوليين، ومختبر المهارات، والحوارات التفاعلية مع قادة الفكر، وعدد من البرامج التي ركزت على ريادة الأعمال.وشارك الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، في حلقة نقاشية بعنوان "مدن المستقبل"، تطرقت لكيفية دفع التغيير الإيجابي، حيث استعرض آخر جهود الهيئة لتمكين الشباب في جميع مشاريعها. وتؤكد هذه المشاركة الفاعلة لهيئة تطوير بوابة الدرعية وشراكتها الإستراتيجية مع المنتدى اهتمامها الكبير بدعم البرامج والمبادرات التي تساعد على ضمان النمو المستمر والطويل المدى داخل منطقة الدرعية التاريخية.وناقشت جلسة بعنوان "الربح في المؤسسات غير الهادفة للربح"عقدت في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات "ما يمكن أن نكتسبه من العمل الخيري؟"، وكيفية تحديد المسارات الدراسية والوظيفية الملهمة والعملية، وكيفية دعم القطاع غير الربحي على مستوى المجتمع، كما بحثت أساليب إحداث تحول بين الأجيال بما يمكن من الموائمة بين العاطفة والقيم.وتتوافق مشاركة هيئة تطوير بوابة الدرعية في منتدى مسك العالمي 2022 مع الإطار الإستراتيجي لرؤية المملكة 2030 التي تشجع الشركات الوطنية على رعاية المواهب المحلية من خلال مجموعة واسعة من المبادرات المبتكرة.// انتهى //19:30ت م0096