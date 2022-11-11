اقتصادي / بريطانيا تعلن عن استثمار أكثر من 65 مليون جنيه إسترليني لتطوير التقنيات الخضراء
الجمعة 1444/4/17 هـ الموافق 2022/11/11 م واس
شرم الشيخ 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واس
أعلن وزير الطاقة والصناعة والأعمال البريطاني جرانت تشابس اليوم - على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ - عن استثمار المملكة المتحدة أكثر من 65 مليون جنيه استرليني للمساعدة في تسريع تطوير التقنيات الخضراء الصديقة للبيئة، وذلك بدعم من خبرات رجال الأعمال البريطانيين.
وقال الوزير البريطاني في تصريحٍ له : إن المملكة المتحدة تقود الجهود الدولية لضمان أن تكون هذه التقنيات الخضراء متاحة بشكل أكبر، وبأسعار معقولة للصناعات الثقيلة - كثيفة الاستهلاك للطاقة - في بعض أفقر دول العالم.
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19:30ت م
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