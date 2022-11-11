شرم الشيخ 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسأعلن وزير الطاقة والصناعة والأعمال البريطاني جرانت تشابس اليوم - على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ - عن استثمار المملكة المتحدة أكثر من 65 مليون جنيه استرليني للمساعدة في تسريع تطوير التقنيات الخضراء الصديقة للبيئة، وذلك بدعم من خبرات رجال الأعمال البريطانيين.وقال الوزير البريطاني في تصريحٍ له : إن المملكة المتحدة تقود الجهود الدولية لضمان أن تكون هذه التقنيات الخضراء متاحة بشكل أكبر، وبأسعار معقولة للصناعات الثقيلة - كثيفة الاستهلاك للطاقة - في بعض أفقر دول العالم.// انتهى //19:30ت م0097