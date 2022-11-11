طرابلس 17 ربيع الاخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022م واسأكد المبعوث الامريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلابد، أن بلاده قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية في ليبيا .وقال المبعوث الأمريكي في بيان ، وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم، يجب على جميع القادة والمؤسسات الليبية استخدام نفوذهم للدفع نحو اتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قاعدة دستورية تٌفضي لانتخابات موثقة وشفافة بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ، محذرا من أن الوضع الراهن لا يُمكن أن يستمر.// انتهى //19:32ت م0101