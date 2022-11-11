الرياض 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسوصل أربعة مشجعين من الأرجنتين إلى الدوحة، بالدراجات الهوائية، قادمين من جنوب أفريقيا، لتشجيع منتخب بلادهم في كأس العالم FIFA قطر 2022™، في رحلة استمرت على مدى 177 يوماً.وقطع المشجعون الأربعة أكثر من 10 آلاف كلم، من جنوب مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا إلى قطر مروراً بـ 15 دولة في قارتي أفريقيا وآسيا.وقال قائد فريق الدرّاجين، لوكاس ليديزما، إن كل يوم في هذه الرحلة الطويلة شكل مغامرة رائعة على مدى الأشهر القليلة الماضية، منذ انطلاقهم من جنوب أفريقيا في مايو الماضي.وأضاف: "شهدنا الكثير من المفاجآت والتجارب الممتعة طوال الأشهر الستة الماضية، وصادفنا الكثير من الأشخاص الذين استقبلونا في بيوتهم في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، وساعدونا في التعرف على ثقافاتهم وتقاليدهم.وكان الرحّالة الأربعة قد قرروا القيام بهذه المغامرة بعد أن تأهل منتخب بلادهم للمشاركة في المونديال، وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها الأربعة بمثل هذه المغامرات، حيث سبق لهم القيادة بالدراجات الهوائية، للمشاركة في عدد من الأحداث الرياضية الكبرى، مثل أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وكأس العالم روسيا 2018.// انتهى //19:32ت م0102