الرباط 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعا بنسبة قدرها 0.63 %، مسجلا 10.355,27 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة بلغت 0.81 % ليستقر عند 824,73 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة بلغت 0.64 % مسجلا 769,14 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 389,2 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 537,95 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:37ت م0103