الرياض 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسناقش معرض مستقبل الإعلام ضمن الأعمال المصاحبة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 بالرياض، ندوة بعنوان "الإعلام الرياضي وصناعة النجوم"، للحديث عن الدعم الحكومي وتأثيره على صناعة النجوم، ودور المواهب في تحقيق النتائج المرجوة على الميدان.ولفتت الندوة الانتباه إلى الحالة البرازيلية في فن الصناعة الإعلامية للنجوم، وخلق صورة ذهنية للمنتخب البرازيلي ككل لتطغى على الصورة الذهنية لنجومية أفراده، وما يزال العالم يستدعي البرازيل كأحد المنتخبات المفضلة للفوز بكأس العالم رغم غيابهم الطويل عن التتويج.يذكر أن المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في دورته الـ22، في الرياض، يتضمن أكثر من 30 ورشة عمل وندوة تقام تستمر حتى 12 نوفمبر بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، بهدف إثراء المحتوى العربي وتبادل الخبرات الإعلامية، بحضور عدد من الجهات الإعلامية واتحادات إذاعات الدول العربية والعالمية، إضافة إلى خبراء الإعلام والمهتمين من داخل المملكة وخارجها، مما يعد تأكيدًا على ما تشهده المملكة من تحولات ثقافية واجتماعية تركز على قيم التسامح والتعايش وتقبل الثقافات المتنوعة وتعميق العلاقة مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة.// انتهى //19:42ت م0104