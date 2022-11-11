جدة 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واساختتمت منافسات اليوم الأول من سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي يحتضنها ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث شهدت تنافساً كبيراً بين نخبة من لاعبات الجولف العالميات جنباً إلى جنب مع لاعبين هواة في مجموعة من الفرق.وتألق فريق الألمانية هيلن كروز والذي يضم كلاً من الإيطالية فرجينا كارثر واللاعبة الهاوية لجين خليل، مع نهاية منافسات اليوم الأول للبطولة باحتلال صدارة الترتيب بتسجيلهم بـ 22 نقطة تحت المعدل.وتشارك على مستوى المنافسات الفردية خمس لاعبات بنتيجة 5 ضربات تحت المعدل، وهم كلاً من الايطالية فرجينا كارثر والفلندية أورسولا ويكستروم والجنوب الأفريقية نيكول غارسيا والأسبانية انا بليز والسويسرية جوانا جوستافسون.والتقت "واس" بمدرب جولف السعودية الكابتن فرج الشمري، الذي أكد بدوره أن رياضة الجولف بالمملكة بها تطور ونمو ملحوظ لدى العديد من السيدات، لاسيما و هناك توجه لرياضة الجولف بإنشاء 3 ملاعب بالعاصمة الرياض وكذلك أكثر من ملعب بالمنطقة الغربية، حيث ستجذب هذه الملاعب السواح بشكل كبير وخاصاً الأوروبيين ومن شرق آسيا.وأضاف أن جولف السعودية مستمرة في تدريب وتدريس معلمي التربية الرياضية في المدارس الخاصة وغيرها من أجل تصعيد جيل متطور يمكنهم من هواية الجولف والاحتراف بها، لاسيما وأنها عوامل تنشط وتحفز الذاكرة لدى الطلاب، مشيراً إلى أن الدعم والتحفيز المستمر من قبل معالي رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر بن عثمان الرميان، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لقولف السعودية ماجد السرور، كان له الدور الكبير في نجاحنا بتكثيف الحصص التدريبية لخلق أكبر فرصة من جذب لاعبين ولاعبات الجولف ولاستضافة العديد من البطولات العالمية.يُذكر أن بطولات أرامكو للفرق تُعد سلسلة بطولات رياضية استثنائية وتاريخية، تأتي في إطار دعم أرامكو ودورها الريادي بصفتها أحد أكبر المستثمرين في صناعة وتطوير رياضة جولف السيدات والراعي الرئيس لجولف السيدات في أوروبا.// انتهى //19:43ت م0105