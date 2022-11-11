حائل 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسسجَّل السائق السعودي يزيد الراجحي أسرع الأوقات في فئة السيارات، فيما ذهب هذا الإنجاز للدرّاج البريطاني أليكس ماكينيس في فئة الدرّاجات النارية العادية، والسعودي هيثم التويجري في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز"، وذلك في المرحلة الخاصة الأولى من باها السعودية – حائل 2022.واجتاز المُشاركون مرحلة "الجُبَّة" الخاصة الخاضعة للتوقيت ومسافتها 229.52 كيلومترًا، على مسارٍ يمتد إلى غرب وشمال غرب حائل على قسمين، الأول طوله 101.52 كيلومترًا والآخر طوله 128.00 كيلومترًا، يفصل بينهما مقطع وصل محايد يتضمن وقفة للراحة وإعادة التزود بالوقود لبعض الفئات.وتمكَّن الراجحي في سيارة تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف"، من تسجيل توقيت 2:36:19، متقدمًا بفارق 9:48 دقائق على السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال، في سيارة فورد "أف 150 إيفو"، مُنافسه الرئيسي على لقبي كأس العالم لراليات الباها وبُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.وعزز السائق الإسباني فرناندو ألفاريز (كان – أم "مافريك") قبضته على مقدرّات فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3"، بتسجيله ثالث أسرع توقيت في مرحلة اليوم في الترتيب العام، وتقدَّم لنفس المركز في الترتيب العام المؤقت للرالي، مع ملّاحه الفِرنسي زافييه بانسيري, فيما كان أقرب منافسٍ لفرناندو السائق السعودي حمد الحربي (كان أم "مافريك")، الذي يسعى للفوز بلقب هذه الفئة في كأس الشرق الأوسط لراليات الباها.وفي فئة المركبات الصحراوية من الإنتاج التجاري "تي 4" تصدّر السائق الإسباني إدوارد بونس جدول الأوقات متفوقًا بفارق 29 ثانية على السائق الهولندي كيس كولن.وأنهى السائق السعودي خالد الفريحي اليوم في المركز الرابع في الترتيب العام والثالث في فئة سيارات الرالي النموذجية "تي 1"، يُساعده الملّاح الفِرنسي سيباستيان ديلاوناي.وأنهت السائق السعودية دانية عقيل المرحلة في المركز الـ 11 إجمالًا، والثالث في فئة "تي 3"، والأول في فئة السيدات.وسجَّل الدرّاج البريطاني أليكس ماكينس أفضل الأوقات في فئة الدراجات النارية العادية، حيث يُشارك على متن هاسكفارنا "أف إي 450", حيث أنهى المرحلة بفارق 93 ثانية عن مُواطنه ماكيس ريس – ستافروس، حيث يتصدَّر الأول الترتيب لعام المؤقت للفئة بفارق 1:43 دقيقة عن الثاني, وحل ثالثًا السعودي أنس الرحياني، وأكمل الدرّاجان الإماراتي محمد البلوشي والأسترالي المقيم في قطر مارتن تشالمرز قائمة المراكز الخمسة الأولى.وفي فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كوادز"، كان الفوز بالمرحلة الخاصة من نصيب الدرّاج السعودي هيثم التويجري (ياماها "رابتور")، متقدِّمًا على منافسه ومواطنه عبدالمجيد الخليفي (ياماها "رابتور")، حيث تقدَّم هيثم لصدارة الترتيب العام المؤقت لهذه الفئة، بفارق 8:43 دقائق على عبد المجيد.وسجَّل السائق السعودي أحمد الشمري أسرع الأوقات في فئة الرالي الوطني، وتقدَّم على مواطنه متعب الشمري بفارق 3:30 دقائق، وسجَّل الدرّاج ياسر الخريف أسرع توقيت في فئة الدراجات النارية في الرالي الوطني.ويُشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل، على تنظيم الجولة السابعة (قبل الأخيرة) من كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باها"، والجولة الثالثة (قبل الأخيرة) من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها من الاتحاد الدولي للسيارات "باها الشرق الأوسط"، والجولة السابعة (قبل الأخيرة) من كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدولي للدرّاجات النارية "فيم – باها"، والجولة الثالثة (قبل الأخيرة) من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022، بالتعاون مع وزارة الرياضة وهيئة تطوير منطقة حائل، وتحت رعايةٍ كريمةٍ من صاحب السُمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد أمير حائل، ورئيس اللجنة العُليا لتطوير حائل، ونائبه صاحب السُمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.يُذكر أن المشاركين سيخوضون يوم غدٍ، مرحلةً خاصةً مسافتها 183.42 كيلومترًا على مسارات تمتد غربي حائل، مرحلة "الفرحانية" الخاصة، تتألف من قسمين، بينهما مرحلة وصل غير خاضعة للتوقيت, تجتاز مسارًا قريبًا من قرية الفرحانية النائية.// انتهى //19:43ت م0106