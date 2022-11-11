الدمام 17 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م واسواصلت فرق الخليج ومضر والصفا حفاظها على مراكز صدارة بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م بعد أن رفع كلُّ فريق رصيده إلى 10 نقاط، مع ختام مباريات الجولة السابعة التي جرت اليوم.وعاد الخليج من جدة بالانتصار على الأهلي بفارق هدف وحيد بنتيجة (30-31)، وتمكن مضر من تجاوز الترجي بنفس الفارق بنتيجة (28-27)، وكسب الصفا نظيره القارة بنتيجة (32-26)، وتغلب النور على المحيط (28-35)، وفي مواجهة الصاعدين فاز الهدى على الابتسام (26-33)، وفي مكة المكرمة انتصر الوحدة على الزلفي بنتيجة (27-24).وبهذه النتائج، حلت فرق الخليج ومضر والصفا في مقدمة سلم الترتيب بالمراكز الثلاثة الأولى توالياً برصيد 10 نقاط، تتبعهم فرق النور والهدى والوحدة في المراكز من الرابع حتى السادس برصيد 8 نقاط، ثم الأهلي في المركز السابع برصيد 6 نقاط، وبعده فريقا الزلفي والترجي في المركزين الثامن والتاسع برصيد 4 نقاط، وفي المركزين العاشر والحادي عشر يأتي الابتسام والقارة برصيد نقطتين، ويحل المحيط في آخر الترتيب بدون أي نقطة.// انتهى //00:00ت م0140