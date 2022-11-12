جدة 18 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 12 نوفمبر 2022 م واسنظَّمت جامعة جدة، ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقة - قسم تقنية الأشعة التطبيقية، فعالية اليوم العالمي للأشعة ٢٠٢٢.وتهدف الفعالية إلى إتاحة فرصة تطوعية لطلبة الأشعة من جامعة جدة للمشاركة في اليوم العالمي للأشعة، ضمن تخصصهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في التعامل مع المجتمع وتوعيته عن أنواع الأشعة وفوائدها في التشخيص والعلاج.واشتملت الفعالية على ٤ أركان تثقيفية للمجتمع؛ لتوضيح الفرق بين أنواع الأشعة وأهميتها في إنقاذ حياة المرضى، والتفاعل مع فئة الأطفال عبر الطرق التفاعلية بالألوان والألعاب المناسبة، وتوزيع بروشورات توعوية وهدايا تذكارية، وتفعيل أجهزة الواقع الافتراضي لجهاز الرنين المغناطيسي للأشعة للتجربة من قبل الزوار.// انتهى //00:02ت م0001