الرياض 18 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 12 نوفمبر 2022 م واسافتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة مورسيا الإسبانية،الذي يمتد حتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب بيناتار، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، تركَّزت على تطبيقهم تمارين لياقية وتكتيكية.وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 20 عامًا للمعسكر 24 لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، حامد الشنقيطي، تركي بالجوش، محمد الدوسري، محمد سليمان، محمد برناوي، سويلم المنهالي، أحمد الجليدان، سليمان هزازي، وليد صابر، سالم النجدي، حسن ربيع، عبدالله الزيد، عمر شامي، عبدالله العنزي، عبدالعزيز العليوة، مروان الصحفي، فيصل الصبياني، ياسين الزبيدي، ثامر الشهراني، يزيد جوشان، مشاري النمر، مهند براح، صالح الرحماني.ويشارك الأخضر على هامش معسكره بالدورة الدولية الودية التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا، فرنسا، وسلوفاكيا، حيث سيستهل المنتخب مشواره بمواجهة منتخب إسبانيا يوم 16 نوفمبر الجاري، على أن يواجه منتخبي فرنسا وسلوفاكيا يومي 19 و21 من الشهر ذاته على التوالي.// انتهى //00:08ت م0002