المدينة المنورة 18 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 12 نوفمبر 2022 م واستفقَّد صاحبُ السموِّ الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مشروعَ مبنى معهد تعليم اللغة العربية بالجامعة.واطلع سموُّه على سير العمل في المشروع والمراحل التي أنجزت فيه، مشدداً على أهمية إنجاز المبنى في الوقت المحدد؛ لما تتميز به الجامعة الإسلامية من جودة في مشاريعها التي تخدم أبناء العالم الإسلامي الدارسين بالجامعة.يذكر أن مشروع مبنى معهد تعليم اللغة العربية الذي تبلغ مساحته الإجمالية 43800 متر، يتكون من 230 غرفة هيئة التدريس وغرف إدارية، و106 قاعات دراسية ومعمل للحاسب الآلي وإستديو تعليمي وقاعة محاضرات تتسع لـ 280 شخصاً، إضافة إلى قاعة كبيرة متعددة الاستخدامات، وثلاث قاعات كبيرة للمكتبة.// انتهى //00:49ت م0003