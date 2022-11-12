المدينة المنورة 18 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 12 نوفمبر 2022 م واسأصدرت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة تقريرها الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي 2022م، الذي يعكس جملة من المؤشرات والموجهات التي اتخذتها الغرفة لتحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز المحتوى المحلي بالمنطقة.وأوضح التقرير أن إجمالي عدد السجلات التجارية على مستوى المركز الرئيسي لغرفة المدينة المنورة - بحسب قاعدة بيانات المنتسبين بنهاية الربع الثالث لهذا العام- بلغ 45863 سجلاً تجارياً بانخفاض بلغت نسبته 0.9٪ مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وبارتفاع بلغت نسبته 2.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مبيناً السجلات التجارية النشطة لمنتسبي الغرفة بنهاية الربع الثالث من عام 2022م بحسب النشاط الاقتصادي، حيث بلغت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 16549، والمقاولات 8175، وأنشطة المطاعم والإعاشة 5452، والصناعية 3980، والخدمية 3367، وورش صيانة المركبات 1808، والسياحية 1255، والعقارية 1183، والمهنية 1134 سجلاً تجارياً.أما على مستوى فروع غرفة المدينة المنورة فقد بلغ إجمالي السجلات التجارية النشطة في محافظة العلا 1977، و1164 بمحافظة الحناكية، و1253 بمحافظة المهد، و1021 بمحافظة خيبر.وأبرز التقرير واقع التوظيف بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة، حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص بالمنطقة خلال الربع الرابع من عام 2021م 48,459 موظفاً بارتفاع بلغت نسبته 3.9%، مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام وبارتفاع بلغت نسبته حوالي 4.7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020م، وخلال الربع الرابع من عام 2021م بلغ عدد الموظفين غير السعوديين بالقطاع الخاص بالمنطقة 153,419 موظفاً بزيادة بلغت نسبتها 2.5%، مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام وبانخفاض بلغت نسبته حوالي 7 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2020م، فيما بلغ إجمالي عدد المشتغلين بمنطقة المدينة المنورة الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية ( العاملون بأنشطة القطاع الخاص) خلال الربع الرابع من عام 2021م 201,878 موظفاً، بزيادة بلغت نسبتها 2.8% مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام وبانخفاض بلغت نسبته 4.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020م.// انتهى //00:50ت م0004