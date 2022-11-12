شرم الشيخ 18 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 12 نوفمبر 2022 م واسأكدَ الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزام بلاده بمكافحة تغير المناخ وتوفير موارد الطاقة المتجددة والتعامل مع قضية المناخ كملف عاجل.ونوَّه الرئيس بايدن - خلال كلمته أمام مؤتمر المناخ (cop 27) بمدينة شرم الشيخ- إلى التزام بلاده بتنفيذ اتفاق باريس من أجل تخفيض الانبعاثات بنسبة 50 إلى 52% بحلول 2030م، مشيراً إلى تعهده خلال العام الماضي بزيادة الدعم الأمريكي أربعة أضعاف للتمويل المناخي وتقديم 11 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2024م، إضافة إلى 3 مليارات دولار من أجل التكيف.وقال الرئيس الأمريكي: "يسعدني أن أعرض عليكم اليوم أنه إلى جانب الاتحاد الأوروبي وألمانيا فهناك صفقة جديدة بـ 500 مليون دولار لتمويل تحول مصر إلى الطاقة النظيفة"، مؤكداً أن هذه الصفقة ستسمح لمصر بالحصول على 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030م،وتحسين 5 جيجاوات من الطاقة المولدة بالغاز؛مما يخفض انبعاثات مصر في نطاق الطاقة 10%.// انتهى //00:57ت م0005