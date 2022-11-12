الرياض 18 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 12 نوفمبر 2022 م واسأسفرت مباريات اليوم الأول من بطولة جولة العالم لكرة السلة 3×3 التي تقام على مدار يومين ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022، عن تأهل 8 فرق عالمية، تنافست ضمن مواجهات قوية في المجموعات الأربع، إذ ينص نظام البطولة على تأهل المركز الأول والثاني من كل مجموعة لملحق منافسات خروج المغلوب.وتأهل في اليوم الأول للبطولة التي تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة وإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، فريق الدوحة ويوبي، وريجا وأوتريخت، إلى جانب أوهاما وانتويرب وفيينا، يصاحبهم ممثل المملكة فريق جدة؛ ليحققوا انطلاقتهم نحو التتويج بلقب بطولة جولة العالم للأبطال 2022,وتشتمل البطولة على حزمة من الفعاليات الترفيهية المنوعة المصاحبة لها ومنها؛ مسابقة الرميات الثلاثية، وكذلك عروض الدانكات البهلوانية، وسط أجواء جماهيرية رائعة، إضافة إلى مجموعة من الألعاب التفاعلية الترفيهية.// انتهى //01:46ت م0009